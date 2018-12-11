Прокуратура требует привлечь полицейских к уголовной ответственности за попытку скрыть скандальное ДТП

Фото с сайта www.amur.info

Прокуратура подключилась к ситуации вокруг ДТП с участием 15-летней дочери местного влиятельного бизнесмена.

Надзорное ведомство провело проверку действий руководства городского отдела ГИБДД и управления МВД Челябинска. Отмечается, что полицейские злоупотребили служебными полномочиями. Достоверно зная о том, что 15-летняя девушка на Mercedes-Benz наехала на инспектора ДПС и нанесла ему травмы, они не зафиксировали обстоятельства и пытались скрыть преступление. Материалы проверки направили в региональное управление Следственного комитета для решения вопроса об уголовном преследовании, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Скандальное ДТП произошло 17 ноября в Калининском районе. Автомобиль Mercedes-Benz столкнулся со стоящей легковушкой и скрылся. Затем иномарка сбила дорожный знак. Машину остановили сотрудники ДПС, за рулем оказалась пьяная 15-летняя девушка. При задержании один из инспекторов получил ранение головы и ссадины лица и рук.

По информации СМИ, за рулем Mercedes-Benz была несовершеннолетняя дочь одного из влиятельных местных бизнесменов. Его фамилия не называется. В полицейском главке области подчеркнули, что после ДТП за пьяную езду привлекли к ответственности законного представителя подростка, а поврежденный автомобиль передали собственнику — 61-летней женщине.

Фото с сайта www.amur.info

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