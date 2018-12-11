- 66.2416р. - 0.6811
- 75.7075р. - 0.3702
-
06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Прокуратура требует привлечь полицейских к уголовной ответственности за попытку скрыть скандальное ДТП
11.12.2018 г. 10:35
Прокуратура подключилась к ситуации вокруг ДТП с участием 15-летней дочери местного влиятельного бизнесмена.
Надзорное ведомство провело проверку действий руководства городского отдела ГИБДД и управления МВД Челябинска. Отмечается, что полицейские злоупотребили служебными полномочиями. Достоверно зная о том, что 15-летняя девушка на Mercedes-Benz наехала на инспектора ДПС и нанесла ему травмы, они не зафиксировали обстоятельства и пытались скрыть преступление. Материалы проверки направили в региональное управление Следственного комитета для решения вопроса об уголовном преследовании, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Скандальное ДТП произошло 17 ноября в Калининском районе. Автомобиль Mercedes-Benz столкнулся со стоящей легковушкой и скрылся. Затем иномарка сбила дорожный знак. Машину остановили сотрудники ДПС, за рулем оказалась пьяная 15-летняя девушка. При задержании один из инспекторов получил ранение головы и ссадины лица и рук.
По информации СМИ, за рулем Mercedes-Benz была несовершеннолетняя дочь одного из влиятельных местных бизнесменов. Его фамилия не называется. В полицейском главке области подчеркнули, что после ДТП за пьяную езду привлекли к ответственности законного представителя подростка, а поврежденный автомобиль передали собственнику — 61-летней женщине.
Фото с сайта www.amur.info
- 10.12.2018 г. В Челябинске полицейские пытались скрыть аварию с участием 15-летней девушки на Mercedes-Benz
- 05.12.2018 г. В Челябинске автомобиль заехал на капот припаркованной машины
- 03.12.2018 г. На «Меридиане» «Газель» насмерть сбила мужчину
- 30.11.2018 г. В ДТП с прицепом на трассе Челябинск — Екатеринбург погиб криминальный авторитет
- 30.11.2018 г. Пять человек погибли в ДТП на трассе Челябинск — Екатеринбург