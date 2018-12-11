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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Разработка проекта набережной Миасса обойдется Челябинску в 20 млн рублей
11.12.2018 г. 09:01
Челябинская мэрия объявила конкурс на проектно-изыскательные работы по строительству набережной реки Миасс по улице Труда.
Прием заявок от подрядчиков продлится до 20 декабря. По информации, опубликованной на сайте госзакупок, разработчику предстоит создать эскиз общей концепции благоустройства набережной и подготовить проектную документацию. Срок завершения работ — 13 мая 2019 года, начальная стоимость — почти 20 млн рублей. Сам аукцион пройдет 24 декабря.
Участок южного берега реки Миасс от улицы Кирова до Пушкина собираются благоустроить к саммитам ШОС и БРИКС-2020. Концепция предполагает озеленение, создание пешеходной зоны, инфраструктуры для велосипедистов; размещение скамеек, освещения, пунктов питания и аттракционов.
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