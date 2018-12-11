Общественники придут в мэрию с требованием прекратить травить челябинцев выбросами

Фото с сайта pravmin74.ru

Активисты движения «Челябинск, дыши!» обратятся к городским властям с требованиями по улучшению экологической обстановки.

Свои претензии общественники намерены озвучить на личном приеме горожан чиновниками администрации. Он состоится в среду, 12 декабря, и будет приурочен ко Дню Конституции. Как отметил координатор движения «Челябинск, дыши» Игорь Кривченко, это единственная возможность задать местным властям вопросы без уведомлений и согласований и обратить их внимание на недовольство населения экологической обстановкой.

«Мы потребуем привлечь федеральные ресурсы для тушения свалок, Коркинского разреза и озера Курочкино, потребуем снижения выбросов, включения очистки, остановки производства, потребуем обеспечить наблюдение за свалками, расширить мониторинг состояния окружающего воздуха, привлечь к ответственности виновных в нашей травле лиц», — пишет активист на своей странице в Facebook.

Инициативная группа общественников пойдет на прием в мэрию в 18:00. Игорь Кривченко призвал поучаствовать в акции всех горожан, кому небезразлична экология Челябинска. Всего же прием в администрации продлится с 12:00 до 20:00.

Фото с сайта pravmin74.ru

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