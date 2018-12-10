Житель Челябинской области выиграл в лотерею 24 млн рублей

Фото с сайта pixabay.com

В России в 2018 году 896 человек выиграли в лотерею свыше 1 млн рублей.

Счастливый для южноуральца розыгрыш состоялся в минувшую пятницу, 7 декабря. Житель региона купил билет за 100 рублей, его имя пока не известно, поскольку за деньгами он пока не обращался. Точная сумма выигрыша составила 24 млн 151 тыс. 766 рублей.

Согласно статистике государственных лотерей, в 2018 году в Челябинской области появилось 23 лотерейных миллионера. Обладателями выигрышей от 100 000 рублей в этот же период стали 147 человек.

Абсолютным рекордом области пока остается выигрыш в 170 161 629 рублей в июне 2018 года.

Фото с сайта pixabay.com

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