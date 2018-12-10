Жителя Озерска будут судить за распространение детской порнографии

Фото с сайта neva.today

Южноуральца обвиняют в продаже порнографических материалов с участием несовершеннолетних.

В 2016-2018 годах 46-летний мужчина приобрел через интернет фотографии и видеозаписи порнографического характера. На них были изображены несовершеннолетние. Затем озерчанин перепродавал эти материалы в интернете третьим лицам.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело передали на рассмотрение в городской суд Озерска. За распространение детской порнографии мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото с сайта neva.today

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