Челябинск
- 66.2416р. - 0.6811
- 75.7075р. - 0.3702
Сделано в Челябинске
Разворот
-
06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Жителя Озерска будут судить за распространение детской порнографии
10.12.2018 г. 15:50
Фото с сайта neva.today
Южноуральца обвиняют в продаже порнографических материалов с участием несовершеннолетних.
В 2016-2018 годах 46-летний мужчина приобрел через интернет фотографии и видеозаписи порнографического характера. На них были изображены несовершеннолетние. Затем озерчанин перепродавал эти материалы в интернете третьим лицам.
В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело передали на рассмотрение в городской суд Озерска. За распространение детской порнографии мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Фото с сайта neva.today
Новости на эту тему
- 10.12.2018 г. В Магнитогорске предпринимателя будут судить за уклонение от уплаты налогов на 21 млн рублей
- 27.11.2018 г. Аргаяшскую птицефабрику обязали возместить 500 млн рублей экологического ущерба от куриного помета
- 23.11.2018 г. Председателя СНТ «Малиновка» приговорили к исправительным работам за неуплату долгов
- 19.10.2018 г. В Челябинске будут судить мужчину, который на почве ревности забил коллегу трубой
- 12.10.2018 г. Президент Владимир Путин назначил двух новых председателей судов на Южном Урале