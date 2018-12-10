В Магнитогорске предпринимателя будут судить за уклонение от уплаты налогов на 21 млн рублей

Фото с сайта 74.мвд.рф

Директора ООО «Алмаз» обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

По версии следствия, директор создал фиктивный документооборот за период деятельности предприятия с января по июнь 2016 года. Он содержал ложные сведения о взаимоотношениях компании с другими коммерческими организациями.

В результате бизнесмен уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере свыше 21 млн рублей. Обвиняемому предъявили иск на эту сумму. Уголовное дело направлено в районный суд Магнитогорска, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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