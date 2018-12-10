Челябинск
- 66.2416р. - 0.6811
- 75.7075р. - 0.3702
Сделано в Челябинске
Разворот
-
06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
В Магнитогорске осудили цыганку, которая «приумножила деньги» клиентки, украв 5,5 млн рублей
10.12.2018 г. 15:50
В Магнитогорске вынесли приговор местной жительнице, которую признали виновной в мошенничестве.
Суд установил, что женщина цыганской национальности арендовала квартиру в Астане и подала объявление на местный телеканал, в котором предложила услуги по предсказанию и гаданию. В 2015 году она узнала от одной из клиенток, что та недавно продала свою трехкомнатную квартиру. Цыганка велела приобрести самую дорогую сумку и положить в нее все деньги, чтобы провести обряд «приумножения». Женщина доверилась гадалке и передала ей более 5,5 млн рублей.
Цыганка забрала деньги и скрылась. Ее задержали и приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Новости на эту тему
- 03.12.2018 г. Управляющую компанию в Снежинске уличили в присвоении свыше 10,5 млн рублей
- 29.11.2018 г. В Челябинской области выявили 12 «черных кредиторов»
- 06.11.2018 г. Житель Кыштыма притворился полицейским и получил взятку в размере 50 тыс. рублей
- 02.11.2018 г. На Южном Урале бывших сотрудников детдома обвиняют в мошенничестве на 9 млн рублей
- 23.10.2018 г. Кассир в Челябинской области украла 740 тыс. рублей из зарплаты коллег