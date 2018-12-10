В Магнитогорске осудили цыганку, которая «приумножила деньги» клиентки, украв 5,5 млн рублей

В Магнитогорске вынесли приговор местной жительнице, которую признали виновной в мошенничестве.

Суд установил, что женщина цыганской национальности арендовала квартиру в Астане и подала объявление на местный телеканал, в котором предложила услуги по предсказанию и гаданию. В 2015 году она узнала от одной из клиенток, что та недавно продала свою трехкомнатную квартиру. Цыганка велела приобрести самую дорогую сумку и положить в нее все деньги, чтобы провести обряд «приумножения». Женщина доверилась гадалке и передала ей более 5,5 млн рублей.

Цыганка забрала деньги и скрылась. Ее задержали и приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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