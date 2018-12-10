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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Борис Дубровский: новые сроки строительства IKEA пока не обозначены
10.12.2018 г. 14:33
Губернатор в интервью журналу «Эксперт-Урал» рассказал, почему IKEA перенесла сроки строительства магазина в Челябинске.
Изначально шведский ритейлер планировал открыть комплекс «МЕГА» с магазином IKEA в Челябинске в 2020 году. Потом было объявлено о 2023 годе. Однако губернатор Борис Дубровский сообщил, что пока сроки не ясны.
«На сегодняшний день компанией IKEA в полном объеме выполнено проектирование ТРЦ «МЕГА» и прилегающей транспортной инфраструктуры. Сейчас проектная документация проходит госэкспертизу. Приостановка возникла в силу того, что IKEA пересматривает форматы новых магазинов на общекорпоративном мировом уровне. Рынок меняется, в том числе и его крупноформатный сегмент», — пояснил Борис Дубровский.
Он добавил, что понимает желание компании соответствовать мировым тенденциям и потребностям покупателей. «Пока новые сроки реализации проекта в Челябинске не обозначены, но мы надеемся, что такая возможность появится в ближайшее время», — заключил губернатор.
Фото с сайта newspotok.ru
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