Борис Дубровский: новые сроки строительства IKEA пока не обозначены

Фото с сайта newspotok.ru

Губернатор в интервью журналу «Эксперт-Урал» рассказал, почему IKEA перенесла сроки строительства магазина в Челябинске.

Изначально шведский ритейлер планировал открыть комплекс «МЕГА» с магазином IKEA в Челябинске в 2020 году. Потом было объявлено о 2023 годе. Однако губернатор Борис Дубровский сообщил, что пока сроки не ясны.

«На сегодняшний день компанией IKEA в полном объеме выполнено проектирование ТРЦ «МЕГА» и прилегающей транспортной инфраструктуры. Сейчас проектная документация проходит госэкспертизу. Приостановка возникла в силу того, что IKEA пересматривает форматы новых магазинов на общекорпоративном мировом уровне. Рынок меняется, в том числе и его крупноформатный сегмент», — пояснил Борис Дубровский.



Он добавил, что понимает желание компании соответствовать мировым тенденциям и потребностям покупателей. «Пока новые сроки реализации проекта в Челябинске не обозначены, но мы надеемся, что такая возможность появится в ближайшее время», — заключил губернатор.

Фото с сайта newspotok.ru

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