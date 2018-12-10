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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
В Челябинске режим НМУ второй степени опасности продлили до вечера 11 декабря
10.12.2018 г. 14:29
Фото с сайта pravmin74.ru
Режим НМУ в Челябинске действует вторую неделю подряд.
Как сообщает челябинский гидрометцентр, в приземном слое атмосферы сохраняются метеоусловия, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ. НМУ второй степени объявлены на территории Челябинска и Карабаша. В этих городах режим будет действовать как минимум до вечера вторника, 11 декабря, и понедельника, 10 декабря, соответственно.
Обстановка в столице региона усугубляется тлением мусора на свалке. Также в минэкологии сообщили, что в Копейске горят шламохранилища. За прошедшие сутки в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило около сотни жалоб от челябинцев на неприятный запах в воздухе.
Фото с сайта pravmin74.ru
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