Челябинцев просят приютить 160 кошек и собак из ветприемника «Горэкоцентра»

Фото с сайта vk.com/gorekocentr_2

Общественная палата просит помочь разобрать животных ветприемника «Горэкоцентра», который закроется с 1 января 2019 года.

Сейчас в ветприемнике находится около 160 животных. У МУП «Горэкоцентр» 27 декабря заканчивается действие договора на отлов и содержание бездомных собак и кошек. Что будет с ними после окончания контракта, неизвестно. По плану предприятие может отправить в ветприемник еще около ста животных. Члены Общественной палаты просят прекратить отлов бездомных собак и кошек. Соответствующее обращение направлено временно исполняющему обязанности главы Челябинска Владимиру Елистратову.

Общественники опасаются, что если отлов не прекратить, животных станет больше. Челябинцев просят приютить оставшихся в ветприемнике собак и кошек, а также перестать подавать заявки на отлов щенков, сообщила руководитель наблюдательного совета над ветприемником «Горэкоцентра» от рабочей группы областной Общественной палаты Полина Кефер.

«Мы надеемся, что население как-то подключится к разбору, перестанет плодить дома дворняжек. Мы написали обращение по поводу остановки отловов, чтобы последних 100 животных не отлавливали, но навряд ли нас услышат. Мы просим хотя бы услышать нас «Горэкоцентр» и ездить только на заявки, где действительно агрессивные собаки, а не просто щеночки. Население просим нас услышать и все-таки перестать подавать бестолковые заявки, где животные не представляют угрозы», — прокомментировала «Челябинскому эху» Полина Кефер.

По словам Полины Кефер, предприятие закупило корма для животных, которых хватит до марта 2019 года. Однако запас ограничен, поэтому до весны можно будет оставить только малую часть собак и кошек, подчеркнула она.

Фото: Помощь животным с ветприемника (ГЭЦ) г.Челябинск / vk.com

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