Марлевая повязка с содой и руккола. Учитель ОБЖ рассказал, как жить при смоге

Фото с сайта vaomos.news

Руководитель ресурсного центра «Химия+», преподаватель лицея №77 Марс Вахидов дал челябинцам советы, что делать при неблагоприятных метеоусловиях.

В Челябинске с начала декабря установились неблагоприятные метеоусловия — слабый ветер и инверсия, препятствующие рассеиванию вредных веществ. Ситуацию усугубляют пожары на закрытой свалке и тлеющая порода в Коркинском угольном разрезе. Над Челябинском повис смог, местные жители массово жалуются на резкий запах гари, большие проблемы испытывают престарелые и люди с хроническими заболеваниями. Действует режим НМУ второй степени опасности — это означает, что предельная концентрация по ряду вредных веществ в воздухе превышена в три раза.

О масках

Марс Вахидов рассказал корреспонденту «Челябинского эха», что в периоды сильного загрязнения атмосферы эффективно действует достаточно простое средство защиты органов дыхания. Это ватно-марлевая повязка с пропиткой раствором пищевой соды, которую легко изготовить своими руками.

«Большинство загрязнителей может поглощаться водным раствором соды. Предположим, если изготовить ватно-марлевую повязку, пропитанную раствором соды, то в утренние или вечерние часы, когда смог, эта повязка может существенно снизить попадание в легкие основных загрязнителей, таких как сернистый газ, формальдегид, фенол, оксиды азота и прочее», — пояснил Марс Вахидов.

О питании

От негативных воздействий вредных веществ хорошо помогает здоровое питание. Марс Вахидов предлагает челябинцам на период действия режима НМУ употреблять больше молочных продуктов и зелени.

«Можно принимать больше продуктов, которые снижают негативное влияние. Это молоко, это богатые серой органические продукты — яйца, чеснок, лук, сельдерей, руккола — растительные продукты, которые нейтрализуют воздействие токсичных веществ, в том числе свободных радикалов, вызывающих онкологические заболевания», — подчеркнул Марс Вахидов.

Алкоголь при этом, вопреки одному из распространенных мнений, наносит только вред. Нужно пить качественный зеленый чай, уверен эксперт. Кроме того, по его словам, лучше переносить периоды загрязнения помогает физическая активность — главное, заниматься спортом подальше от загазованных районов, хотя бы в лесопарковой зоне.

О противогазах

В последнее время челябинцы в соцсетях нередко шутят, что живя в условиях почти постоянного смога, необходимо обзаводиться противогазами. При этом на рынке действительно существует большое количество предложений разнообразных средств индивидуальной защиты. Особенно много их сохранилось на руках у населения с советских времен.

Так, на сервисе объявлений Avito наиболее распространенный противогаз ГП-5 складского хранения в сборе с фильтрующей коробкой и чехлом в среднем можно купить за 150-350 рублей. Более современные модели при продаже с рук могут стоить от 500 до 1000 рублей. В магазине «Военторг» корреспонденту «Челябинского эха» сообщили, что у них самый дешевый противогаз, в комплекте с которым продается сумка, стоит 550 рублей.

Эксперт отметил, что фильтрующий противогаз действительно защищает от воздействия вредных выбросов. Но ходить в нем по улице все же не стоит — в первую очередь из-за того, что человеку в противогазе относительно комфортно всего около 15 минут, после чего он банально устает дышать.

Также в большом ассортименте продаются строительные и промышленные респираторы. Они, как и медицинские маски, совершенно бесполезны при смоге, поскольку защищают органы дыхания от более крупных частиц, чем те, которые содержатся в воздухе при выбросах.

Однако в принципе противогаз иметь все же стоит, считает Марс Вахидов. По его словам, в настоящее время, когда люди окружены синтетическими материалами, в некоторых ситуациях он может спасти жизнь. Например, когда горят пластмассы, которые при этом выделяют высокотоксичные вещества.

«В принципе, иметь противогаз желательно каждому человеку — ситуации бывают разные, не только связанные с экологическими проблемами. Например пожар. При горении пластика выделяются фосген и диоксины. В ситуации, когда человек борется с пожаром, он может даже не замечать, что получил большую дозу. В частности, при отравлении фосгеном человек может даже и отдышится, но через сутки он может и погибнуть, потому что эффект наступает не всегда сразу», — отметил Марс Вахидов.

Противогаз советских времен вполне справится с защитой органов дыхания от подобных продуктов горения. Проверить его, по словам эксперта, достаточно просто — следует надеть его и подышать воздухом, в котором явно пахнет чем-то неприятным (в последние несколько дней в Челябинске для этого достаточно просто выйти утром на улицу). Если маска противогаза цела, правильно подогнана и не пропускает воздух, неприятный запах ощущаться не будет.

Фото с сайта vaomos.news

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