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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Экоактивист Василий Московец заявил о намерении стать главой Челябинска
10.12.2018 г. 13:49
Фото с сайта gubernator74.ru
Василий Московец планирует участвовать в конкурсе по выборам мэра Челябинска.
О желании Московца побороться за кресло главы города стало известно после первого заседания избирательного объединения «Горожане», которое позиционирует себя как коалицию всех оппозиционных сил в Челябинске, пишет Znak.com.
В организацию «Горожане» входят представители Объединенной компартии, движения «Челябинск, дыши!», «Гражданского контроля» и «Офицеров России».
Василий Московец — экоактивист, которому в ноябре 2017 года звонил президент Владимир Путин. В беседе с челябинцем глава государства обещал взять на контроль ситуацию с загрязнением воздуха в южноуральской столице.
Фото с сайта gubernator74.ru
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