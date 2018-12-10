Экоактивист Василий Московец заявил о намерении стать главой Челябинска

Фото с сайта gubernator74.ru

Василий Московец планирует участвовать в конкурсе по выборам мэра Челябинска.

О желании Московца побороться за кресло главы города стало известно после первого заседания избирательного объединения «Горожане», которое позиционирует себя как коалицию всех оппозиционных сил в Челябинске, пишет Znak.com.

В организацию «Горожане» входят представители Объединенной компартии, движения «Челябинск, дыши!», «Гражданского контроля» и «Офицеров России».

Василий Московец — экоактивист, которому в ноябре 2017 года звонил президент Владимир Путин. В беседе с челябинцем глава государства обещал взять на контроль ситуацию с загрязнением воздуха в южноуральской столице.

Фото с сайта gubernator74.ru

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