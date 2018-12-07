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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
В 2019 году с улиц Челябинска исчезнут более 1 тыс. нелегальных киосков
07.12.2018 г. 16:30
Власти Челябинска подводят итоги борьбы с нестационарными торговыми точками в 2018 году.
В текущем году в столице Южного Урала демонтировали свыше 400 павильонов. Целую партию нелегальных ларьков убрали в среду, 5 декабря, на улице Братьев Кашириных в районе дома 89. Их владельцев предупредили о сносе еще три недели назад, чтобы у них было время либо оформить все в соответствии с законом, либо самостоятельно ликвидировать павильон.
Убирают киоски силами городских служб и увозят их на специальную стоянку. Уведомление о демонтаже сейчас выписывают на конкретное место, а не на объект – это помогает предотвратить появление там нового павильона. Как рассказали в городской администрации, в 2019 году борьба с нестационарными торговыми объектами выйдет на новый уровень – с улиц Челябинска планируется убрать более 1 тыс. ларьков.
Фото с сайта kazanfirst.ru