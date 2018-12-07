В Челябинске начали ликвидировать нелегальные елочные базары

Фото с сайта sevnews.info

В Челябинске стартовала борьба с незаконной торговлей хвойными деревьями.

Первый рейд состоялся в пятницу, 7 декабря. В ходе него выявили две нелегальных торговых точки. Адреса не были указаны в утвержденном администрацией перечне.

На владельцев составили протоколы, размер штрафа будет обозначен через две недели, рассказал сотрудник отдела муниципального контроля сферы благоустройства мэрии Герасим Костырев. Сейчас за незаконную торговлю елками предусмотрены штрафы – до 5 тыс. рублей для физлиц, до 10 тыс. – для ИП и до 100 тыс. – для организаций.

Рейды по выявлению нелегальных торговцев деревьями будут проходить регулярно вплоть до 31 декабря. Всего в Челябинске определено 146 официальных елочных базаров. Ранее в мэрии сообщали, что они начнут работать с 15 числа.

Фото с сайта sevnews.info

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