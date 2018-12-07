Завершился проект «Сделано в Челябинске 2018»

Фото: Наталья Яковлева

Радиостанция «Челябинское эхо» и 31 канал подвели итоги бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2018».

В четверг, 6 декабря, были объявлены имена трех победителей проекта, которых экспертный совет выбрал из 10 финалистов. Призовой фонд в виде рекламного сопровождения бизнеса на общую сумму в 1 млн рублей разделили компании «Втор-Ком», «ЭМИС» и торговый дом «РОСАВА».

Директор торгового дома «РОСАВА» Ольга Коршунова призналась, что победа была для нее неожиданной.

«За 16 лет существования предприятия первый раз у нас победа в таком проекте, как «Сделано в Челябинске», хотя мы работаем в Челябинске, работаем для жителей Челябинска и области. Для нас эта победа очень престижна», - отметила Ольга Коршунова.

Председатель совета директоров АО «Втор-Ком» Рафаил Рузбин подчеркнул, что Челябинск – не только металлургический город. Например, его предприятие занимается переработкой отходов. По словам Рафаила Рузбина, бизнес-премия – это для предпринимателей дополнительный шанс заявить о себе.

«Дает возможность предпринимателям, которые организовали этот бизнес в Челябинске, заявить о себе, показать, чего они достигли, а может даже, и прорекламировать себя», - считает Рафаил Рузбин.

Председатель совета директоров ЗАО «Эмис» Максим Каяткин сообщил, что 2018-й для его компании – юбилейный год, ей исполнилось 15 лет. И победа в премии – достойное завершение этого праздничного года.

«В России и странах ближнего зарубежья мы хорошо известны, но в Челябинске наш бренд не так узнаваем. Получив эту премию, мы надеемся, верим, что наш бренд в Челябинске тоже будет узнаваем, а жители будут гордиться нами», - поделился Максим Каяткин.

На протяжении четырех месяцев реализации проекта «Сделано в Челябинске 2018» поддержку организаторам оказывал МФЦ «Территория бизнеса». Директор по развитию организации подчеркнула, что в этом году проект масштабнее, чем в прошлом, с точки зрения размеров бизнеса участников.

«Участники этого года отличаются масштабами бизнеса. В прошлом году была такая номинация, как начинающие предприниматели, стартующие. А в этом году у нас достаточно крупные предприятия, серьезные бизнесы, большая часть из них производственные, с уникальным товаром, с хорошим экспортным потенциалом», - отметила Алена Шорохова.

Председатель экспертного совета премии, старший партнер группы компаний «ТИРС» Екатерина Карпенко сообщила, что оценивала предприятия с точки зрения соответствия мировым и российским трендам, в частности, экологии.

«Я бы очень хотела, чтобы бизнес-премия проводилась раз в квартал для того, чтобы новые предприниматели могли смотреть этот проект, отслеживать определенные детали этого проекта и включаться. И можно даже вокруг проекта создать школу социального или вообще малого и среднего предпринимательства. Если это делать в партнерстве с «Территорией бизнеса», я думаю, что три года таких регулярных выходов проекта – и у нас деловая среда в Челябинске значительно улучшится», - считает Екатерина Карпенко.

Партнер бизнес-премии, соучредитель центра лечения позвоночника и суставов «Доктор ОСТ» Оксана Кузина заявила, что проект позволил узнать о новых организациях, которые могут стать друзьями и партнерами.

«Этот бизнес-проект открывает широкие горизонты для движения в будущее нашим партнерам, новым организациям. Может быть, стоит проводить этот проект не один, а два раза в год, и зимой, и летом», - предложила Оксана Кузина.

Ведущим бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2018» был генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев.

По его словам, проект стал площадкой, где представители бизнеса впервые встречаются друг с другом, налаживают горизонтальные связи, даже если являются конкурентами.

«Выбор победителей – это всегда очень сложная процедура. Я бы всем выдал первые места, но премия есть премия, должна быть какая-то интрига. Выбор очень сложным был, он был и объективным, и субъективным. Но я бы здесь сказал, что у нашей премии есть победители, но нет проигравших», - пояснил Валерий Шагиев.

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске» в 2018 году проводилась в четвертый раз. Радиостанция «Челябинское эхо» планирует продолжить реализацию проекта в следующем году.

Фото: Наталья Яковлева

В 2018 году бизнес-премия «Сделано в Челябинске» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» и МФЦ «Территория бизнеса». Партнеры премии — федеральная сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт» и центр лечения позвоночника и суставов «Доктор Ост». Эксперт премии — рекрутинговое агентство «ТИРС».

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