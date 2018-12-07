Южноуральцев предупредили об опасности покупки продуктов на стихийных рынках в канун Нового года

Фото с сайта kainsk-today.ru

В областном управлении Россельхознадзора рассказали об опасности покупки продуктов на несанкционированных уличных торговых точках.

В ведомстве отметили, что стихийная продажа продуктов питания на остановках, вокзалах, в подземных переходах и во дворах запрещена. Те, кто покупает на улице мясо и птицу, рискуют своим здоровьем, предупреждают специалисты.

Торгуют в таких местах зачастую с земли или с ящиков, из багажников автомобилей. Продукция не имеет необходимых документов о ее происхождении, качестве и безопасности. Продавцы зачастую не проходят медосмотр и не соблюдают санитарные правила. Следовательно, ответственность за качество и безопасность товара никто не несет. Продукты, которые продают на уличных развалах, могут стать причиной отравления и ряда инфекционных болезней, таких как дизентерия, сальмонеллез, ботулизм и даже туберкулез. Возбудители кишечных инфекций очень быстро размножаются в молочных, рыбных и мясных продуктах. Особенно опасны сырое, некипяченое молоко и приготовленные из него продукты — творог, простокваша, сметана. Также опасно приобретать на уличных базарах яйца, мясо, грибы, консервы и вяленую в домашних условиях рыбу.

Специалисты областного управления Россельхознадзора советуют южноуральцам не рисковать здоровьем. Приобретать продукты животноводства они рекомендуют только в специализированных магазинах и рынках.

Фото с сайта kainsk-today.ru

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