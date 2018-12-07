Убийцу карталинского егеря потребовали отправить за решетку на 18 лет

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В Челябинском облсуде завершились прения по делу об убийстве егеря в Карталинском районе в феврале 2018 года.

В ходе заседания 48-летний подсудимый заявлял, что инспектор охотнадзора пытался выхватить у него ружье, в результате чего произошел случайный выстрел. Сторона обвинения сочла эту версию неубедительной и противоречащей доказательствам. Прокурор потребовал для мужчины 18 лет и одного месяца колонии и ограничения свободы на два года. Суд огласит приговор 13 декабря, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел 10 февраля в Карталинском районе. Инспектор охотнадзора Александр Минин задержал троих браконьеров. Они незаконно добыли двух косуль. Двое подельников скрылись на снегоходах, третий выстрелил в егеря. После этого он забрал из одежды убитого видеорегистратор, фотоаппарат, навигатор, служебное удостоверение и уничтожил все это. В июле соучастников преступления оштрафовали на 100 тыс. рублей за незаконную охоту. Президент Владимир Путин наградил Александра Минина орденом Мужества посмертно.

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