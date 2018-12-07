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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Топ-5 новостей Челябинска
07.12.2018 г. 16:45
Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 1 по 7 декабря 2018 года.
- Конкурс по выборам мэра Челябинска объявят 18 декабря
В середине декабря в Челябинске пройдет заседание гордумы, где будет официально объявлен конкурс по выборам мэра. Участники совещания, которое пройдет 18 декабря, также планируют утвердить документацию и состав комиссии по отбору кандидатур. В нее войдут восемь человек: четыре депутата гордумы и четыре представителя, назначенные губернатором. При соблюдении регламентных сроков итоги конкурса могут подвести подвести во второй половине февраля 2019 года.
Фото с сайта znak.com
Депутаты приняли отставку Евгения Тефтелева 20 ноября. Он ушел с поста главы Челябинск по собственному желанию. 27 ноября Борис Дубровский назначил Евгения Тефтелева своим заместителем. Полномочия мэра Челябинска временно исполняет замглавы города Владимир Елистратов.
- Президент Союза архитекторов России предложил достроить челябинское метро за два года и перенести автовокзал с «Юности»
В Челябинске в понедельник, 3 декабря, обсудили новую архитектурную концепцию города. Проект благоустройства 47 локаций подготовили специалисты Союза архитекторов России. В обсуждении приняли участие более 600 человек, в том числе губернатор Борис Дубровский, врио главы Челябинска Владимир Елистратов. Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков заявил, что Челябинск следует сделать более дружелюбным для жителей — облагородить тротуары и газоны, привести в порядок торговые точки на первых этажах зданий, благоустроить общественные пространства. Архитектор предложил сделать на центральных улицах выделенные полосы, перенести автовокзал от дворца спорта «Юность» к ТК «Синегорье» и ввести в эксплуатацию метрополитен. По словам Николая Шумакова, метро можно достроить за два года.
Фото с сайта gubernator74.ru
Борис Дубровский подчеркнул, что преображение облика центральных улиц к саммитам ШОС и БРИКС послужит на благо города в будущем. «Мы готовы вкладывать деньги в то, чтобы город стал лучше. Наша совместная работа не закончится саммитами. Гости уедут, а мы продолжим работать над благоустройством городской среды», — прокомментировал губернатор. Отмечается, что главная цель проекта — сделать Челябинск «городом повышенной комфортности».
Фото с сайта gubernator74.ru
Председатель правления регионального отделения Союза архитекторов России Сергей Якобюк раскритиковал предложенную москвичами концепцию. Он заявил, что она неоправданно дорога и не учитывает реалий Челябинска. «Зачем нам эта куча гранита, большие тумбы для гигантских деревьев-крупномеров, которые стоят по 300 тыс. рублей? Осветительная арматура, которую надо затолкать под землю, для чего перебрать гнилые сети в центре города, потому что там все устарело. Челябинск — это не Москва», — пояснил Сергей Якобюк. Также, по словам архитектора, проблемами городской улично-дорожной сети должны заниматься компетентные специалисты, а не дизайнеры или блогеры-урбанисты.
Фото с сайта archconcept74.ru
- В противогололедной смеси на дорогах Челябинска обнаружили 10 элементов из таблицы Менделеева
В лаборатории исследовали снег с челябинских улиц, который посыпают противогололедной смесью. По словам депутата Госдумы Владимира Бурматова, солемеры химиков зашкалило в три раза по отношению к рассчитанному максимуму. Концентрация солей по районам оказалась различной: на первом месте по этому показателю — улица Братьев Кашириных, на втором — Свердловский проспект. Меньше всего солей оказалось на проспекте Победы. Исследователи обнаружили в составе смеси 10 элементов из таблицы Менделеева, включая магний, серу, фосфор и железо. Их нет в составе пищевой соли, аналогом которой называют противогололедную смесь.
Фото с сайта cheladmin.ru
Бурматов рассказал со ссылкой на врачей и биологов, что вредные вещества в составе смеси наносят ущерб окружающей среде и здоровью людей. Реагент портит обувь и автомобили. Депутат планирует в ближайшее время обсудить вопрос применения противогололедных смесей с врио главы Челябинска Владимиром Елистратовым. По мнению Бурматова, достаточно механической уборки снега и обработки проблемных участков песком.
- Медведь лег в спячку на территории Снежинска
Животное обнаружили в воскресенье, 2 декабря, рядом с котельной в двух километрах от дороги. На него наткнулся охотник, который искал в лесу пропавшую собаку. Он сообщил о медведе егерям. В администрации Снежинка было проведено внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Участники встречи приняли решение не беспокоить животное, дать ему перезимовать. Власти подготовят ходатайство в минэкологии области для оформления разрешения на отстрел медведя. Это сделано на случай неблагоприятного развития ситуации: агрессивного поведения животного или угрозы его нападения на людей. Со стороны горожан, которые хотят съездить и сфотографироваться с животным, наблюдается нездоровый интерес, отметила комиссия. Людей просят не подходить к медведю и не будить его.
Видео: Роман Плотников / "Снежинск сегодня", vk.com
В ближайшее время рядом с местом спячки установят фотоловушки и предупредительные знаки, заблокируют подъездные пути. Группы охотников организовали круглосуточное дежурство. Также за ситуацией наблюдают с помощью беспилотников. Весной специалисты организуют коридор, чтобы медведь смог вернуться в лес.
- Объявлены победители бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2018»
Победителями бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2018» стали компании «Втор-Ком», «РОСАВА» и «Эмис». Церемония награждения состоялась в четверг, 6 декабря. Победители разделили между собой призовой фонд — 1 млн рублей на рекламное сопровождение бизнеса от радиостанции «Челябинское эхо».
Заявки на участие в проекте принимались с августа. Их прислали руководители свыше 40 компаний. Из всех заявок организаторы проекта выбрали 10 финалистов — кроме победителей, это компании «АБлайт», «ЭлМетро Групп», «Челябинский завод бытовых товаров», «Мастер», «Академия финансов и биржи», «Фабрика шнуров» и «Тихо 74».
Фото: Наталья Яковлева
Руководители этих компаний в течение трех месяцев в эфире «Челябинского эха» и 31 канала рассказывали о своем бизнесе. Анализировать деятельность помогали члены экспертного совета премии, которые 30 ноября определили трех победителей. Критериями для отбора были технологичность производства, численность персонала, социальная значимость предприятия, география сбыта.
В 2018 году бизнес-премия «Сделано в Челябинске» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» и МФЦ «Территория бизнеса». Партнеры премии — федеральная сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт» и центр лечения позвоночника и суставов «Доктор Ост». Эксперт премии — рекрутинговое агентство «ТИРС».