Топ-5 новостей Челябинска

Скриншот с сайта vk.com / Роман Плотников

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 1 по 7 декабря 2018 года.

Конкурс по выборам мэра Челябинска объявят 18 декабря

В середине декабря в Челябинске пройдет заседание гордумы, где будет официально объявлен конкурс по выборам мэра. Участники совещания, которое пройдет 18 декабря, также планируют утвердить документацию и состав комиссии по отбору кандидатур. В нее войдут восемь человек: четыре депутата гордумы и четыре представителя, назначенные губернатором. При соблюдении регламентных сроков итоги конкурса могут подвести подвести во второй половине февраля 2019 года.

Фото с сайта znak.com

Депутаты приняли отставку Евгения Тефтелева 20 ноября. Он ушел с поста главы Челябинск по собственному желанию. 27 ноября Борис Дубровский назначил Евгения Тефтелева своим заместителем. Полномочия мэра Челябинска временно исполняет замглавы города Владимир Елистратов.

Президент Союза архитекторов России предложил достроить челябинское метро за два года и перенести автовокзал с «Юности»

В Челябинске в понедельник, 3 декабря, обсудили новую архитектурную концепцию города. Проект благоустройства 47 локаций подготовили специалисты Союза архитекторов России. В обсуждении приняли участие более 600 человек, в том числе губернатор Борис Дубровский, врио главы Челябинска Владимир Елистратов. Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков заявил, что Челябинск следует сделать более дружелюбным для жителей — облагородить тротуары и газоны, привести в порядок торговые точки на первых этажах зданий, благоустроить общественные пространства. Архитектор предложил сделать на центральных улицах выделенные полосы, перенести автовокзал от дворца спорта «Юность» к ТК «Синегорье» и ввести в эксплуатацию метрополитен. По словам Николая Шумакова, метро можно достроить за два года.

Фото с сайта gubernator74.ru

Борис Дубровский подчеркнул, что преображение облика центральных улиц к саммитам ШОС и БРИКС послужит на благо города в будущем. «Мы готовы вкладывать деньги в то, чтобы город стал лучше. Наша совместная работа не закончится саммитами. Гости уедут, а мы продолжим работать над благоустройством городской среды», — прокомментировал губернатор. Отмечается, что главная цель проекта — сделать Челябинск «городом повышенной комфортности».

Фото с сайта gubernator74.ru

Председатель правления регионального отделения Союза архитекторов России Сергей Якобюк раскритиковал предложенную москвичами концепцию. Он заявил, что она неоправданно дорога и не учитывает реалий Челябинска. «Зачем нам эта куча гранита, большие тумбы для гигантских деревьев-крупномеров, которые стоят по 300 тыс. рублей? Осветительная арматура, которую надо затолкать под землю, для чего перебрать гнилые сети в центре города, потому что там все устарело. Челябинск — это не Москва», — пояснил Сергей Якобюк. Также, по словам архитектора, проблемами городской улично-дорожной сети должны заниматься компетентные специалисты, а не дизайнеры или блогеры-урбанисты.

Фото с сайта archconcept74.ru

В противогололедной смеси на дорогах Челябинска обнаружили 10 элементов из таблицы Менделеева

В лаборатории исследовали снег с челябинских улиц, который посыпают противогололедной смесью. По словам депутата Госдумы Владимира Бурматова, солемеры химиков зашкалило в три раза по отношению к рассчитанному максимуму. Концентрация солей по районам оказалась различной: на первом месте по этому показателю — улица Братьев Кашириных, на втором — Свердловский проспект. Меньше всего солей оказалось на проспекте Победы. Исследователи обнаружили в составе смеси 10 элементов из таблицы Менделеева, включая магний, серу, фосфор и железо. Их нет в составе пищевой соли, аналогом которой называют противогололедную смесь.

Фото с сайта cheladmin.ru

Бурматов рассказал со ссылкой на врачей и биологов, что вредные вещества в составе смеси наносят ущерб окружающей среде и здоровью людей. Реагент портит обувь и автомобили. Депутат планирует в ближайшее время обсудить вопрос применения противогололедных смесей с врио главы Челябинска Владимиром Елистратовым. По мнению Бурматова, достаточно механической уборки снега и обработки проблемных участков песком.

Медведь лег в спячку на территории Снежинска

Животное обнаружили в воскресенье, 2 декабря, рядом с котельной в двух километрах от дороги. На него наткнулся охотник, который искал в лесу пропавшую собаку. Он сообщил о медведе егерям. В администрации Снежинка было проведено внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Участники встречи приняли решение не беспокоить животное, дать ему перезимовать. Власти подготовят ходатайство в минэкологии области для оформления разрешения на отстрел медведя. Это сделано на случай неблагоприятного развития ситуации: агрессивного поведения животного или угрозы его нападения на людей. Со стороны горожан, которые хотят съездить и сфотографироваться с животным, наблюдается нездоровый интерес, отметила комиссия. Людей просят не подходить к медведю и не будить его.

Видео: Роман Плотников / "Снежинск сегодня", vk.com

В ближайшее время рядом с местом спячки установят фотоловушки и предупредительные знаки, заблокируют подъездные пути. Группы охотников организовали круглосуточное дежурство. Также за ситуацией наблюдают с помощью беспилотников. Весной специалисты организуют коридор, чтобы медведь смог вернуться в лес.

Объявлены победители бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2018»

Победителями бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2018» стали компании «Втор-Ком», «РОСАВА» и «Эмис». Церемония награждения состоялась в четверг, 6 декабря. Победители разделили между собой призовой фонд — 1 млн рублей на рекламное сопровождение бизнеса от радиостанции «Челябинское эхо».

Заявки на участие в проекте принимались с августа. Их прислали руководители свыше 40 компаний. Из всех заявок организаторы проекта выбрали 10 финалистов — кроме победителей, это компании «АБлайт», «ЭлМетро Групп», «Челябинский завод бытовых товаров», «Мастер», «Академия финансов и биржи», «Фабрика шнуров» и «Тихо 74».

Фото: Наталья Яковлева

Руководители этих компаний в течение трех месяцев в эфире «Челябинского эха» и 31 канала рассказывали о своем бизнесе. Анализировать деятельность помогали члены экспертного совета премии, которые 30 ноября определили трех победителей. Критериями для отбора были технологичность производства, численность персонала, социальная значимость предприятия, география сбыта.

В 2018 году бизнес-премия «Сделано в Челябинске» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» и МФЦ «Территория бизнеса». Партнеры премии — федеральная сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт» и центр лечения позвоночника и суставов «Доктор Ост». Эксперт премии — рекрутинговое агентство «ТИРС».

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