Рекультивация Коркинского угольного разреза начнется в конце 2019 года

Фото с сайта pravmin74.ru

В РМК рассказали о планах по рекультивации Коркинского угольного разреза.

Сейчас на объекте идет локализация и охлаждение зон самонагревания бортов выработки. Из-за значительной площади их соприкосновения с воздухом оперативно ликвидировать тление не удается. По этой причине там возникает задымление. По данным областного минэкологии, оно стало одним из факторов, вызвавших смог, который навис над Челябинском в последние дни.

Как пишет газета «Губерния» со ссылкой на представителей РМК, проблема тлеющей породы полностью разрешится с ликвидацией Коркинского разреза. Процесс начнется в конце 2019 года. Рекультивировать объект будут с помощью закладочного материала из хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа, которую к этому времени планируется ввести в эксплуатацию.

Фото с сайта pravmin74.ru

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