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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Рекультивация Коркинского угольного разреза начнется в конце 2019 года
07.12.2018 г. 13:51
В РМК рассказали о планах по рекультивации Коркинского угольного разреза.
Сейчас на объекте идет локализация и охлаждение зон самонагревания бортов выработки. Из-за значительной площади их соприкосновения с воздухом оперативно ликвидировать тление не удается. По этой причине там возникает задымление. По данным областного минэкологии, оно стало одним из факторов, вызвавших смог, который навис над Челябинском в последние дни.
Как пишет газета «Губерния» со ссылкой на представителей РМК, проблема тлеющей породы полностью разрешится с ликвидацией Коркинского разреза. Процесс начнется в конце 2019 года. Рекультивировать объект будут с помощью закладочного материала из хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа, которую к этому времени планируется ввести в эксплуатацию.
Фото с сайта pravmin74.ru
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