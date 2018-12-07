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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Челябинские общественники добиваются льгот на платную парковку для многодетных семей
07.12.2018 г. 12:57
За предоставление бесплатных мест на парковках для многодетных семей выступили активисты регионального отделения ОНФ.
Общественники провели мониторинг доступности льготных машино-мест на самых посещаемых платных парковках в центре города. Сейчас в Челябинске нет норматива, который бы регулировал, кому и на каких условиях положена льгота, но в ряде мест многодетной матери все же удалось припарковаться бесплатно.
«Включиться в разработку механизма предоставления льгот необходимо уже сейчас, чтобы продумать все нюансы и понять, как действовать в случае с семьями, которые попадают одновременно в несколько категорий», – прокомментировал член регионального штаба ОНФ Вячеслав Курилин.
Эксперты Народного фронта подчеркивают, что возможность бесплатно парковаться значительно снизит финансовую нагрузку на молодые многодетные семьи. Общественники обсудили и сформировали предложения, с которыми намерены обратиться в администрацию города для ускорения реализации этой инициативы, сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ.
Фото с сайта avtomotospec.ru
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