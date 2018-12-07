- 66.9227р. + 0.1850
- 76.0777р. + 0.4706
-
06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Областное правительство выкупит дом возле строящегося конгресс-холла, признанный объектом культурного наследия
07.12.2018 г. 11:54
Губернаторский художественный салон переедет в старинный дом на берегу реки Миасс возле цирка.
Региональные власти нашли решение конфликта с хозяином объекта – бизнесменом Владимиром Кроммом, владельцем соседнего ТК «Набережный». Одноэтажный деревянный дом на улице Береговой является объектом культурного наследия. Его судьба вызвала опасения, когда неподалеку началась стройка общественно-делового центра к саммитам ШОС и БРИКС. Тогда краеведы тревожились, что объект культурного наследия, уникальное строение XIX века, которое находится в отличном состоянии, снесут.
Дом планируют выкупить в собственность области и открыть там художественный салон. «Мы планируем разместить там губернаторский салон, который сейчас располагается в помещении на площади Революции. Это выставка-продажа изделий каслинского литья и златоустовской гравюры. Сейчас она ютится на 60 кв. метрах, если переедет в новое здание, там будет 240 кв. метров» - цитирует Znak.com директора Челябинского музея изобразительных искусств Станислава Ткаченко. По его словам, губернаторский салон должен переехать в дом на берегу Миасса к концу 2019 года либо в начале 2020-го. Однако вопрос с выкупом объекта на данный момент до конца не решен.
Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com
- 05.12.2018 г. Регламент работы Форума глав регионов стран ШОС подготовят к июню 2019 года
- 27.11.2018 г. В Челябинске пройдет встреча глав регионов стран ШОС
- 31.10.2018 г. Виталий Мутко возглавит оргкомитет по подготовке Челябинска к саммиту ШОС
- 29.10.2018 г. Губернатору предложили использовать студентов на стройках объектов к саммиту ШОС
- 20.09.2018 г. Борис Дубровский проинспектировал гостиницы, которые реконструируют к саммиту ШОС