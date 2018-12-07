Областное правительство выкупит дом возле строящегося конгресс-холла, признанный объектом культурного наследия

Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com

Губернаторский художественный салон переедет в старинный дом на берегу реки Миасс возле цирка.

Региональные власти нашли решение конфликта с хозяином объекта – бизнесменом Владимиром Кроммом, владельцем соседнего ТК «Набережный». Одноэтажный деревянный дом на улице Береговой является объектом культурного наследия. Его судьба вызвала опасения, когда неподалеку началась стройка общественно-делового центра к саммитам ШОС и БРИКС. Тогда краеведы тревожились, что объект культурного наследия, уникальное строение XIX века, которое находится в отличном состоянии, снесут.

Дом планируют выкупить в собственность области и открыть там художественный салон. «Мы планируем разместить там губернаторский салон, который сейчас располагается в помещении на площади Революции. Это выставка-продажа изделий каслинского литья и златоустовской гравюры. Сейчас она ютится на 60 кв. метрах, если переедет в новое здание, там будет 240 кв. метров» - цитирует Znak.com директора Челябинского музея изобразительных искусств Станислава Ткаченко. По его словам, губернаторский салон должен переехать в дом на берегу Миасса к концу 2019 года либо в начале 2020-го. Однако вопрос с выкупом объекта на данный момент до конца не решен.

Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com

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