В Челябинске прошел последний в 2018 году субботник по очистке русла реки Миасс

Фото: Анна Адианова

Челябинские эко-активисты и сотрудники минэкологии вышли на акцию по очистке реки Миасс от мусора.

Субботник начался в полдень пятницы, 7 декабря. В нем приняли участие волонтеры движения «ЭкоЧел», студенты ЧелГУ и сотрудники областного министерства экологии. Они очистили парапет набережной реки в районе Торгового центра от мусора, деревьев и кустарников.

Как рассказали в пресс-службе минэкологии, этот субботник стал последним в 2018 году. С сентября подобные акции с привлечением волонтеров ведомство проводило регулярно, в одной из них участвовал министр экологии Сергей Лихачев. Очистка русла реки Миасс и благоустройство набережной входят в план мероприятий по подготовке Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

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