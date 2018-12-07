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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
86-летняя пенсионерка отсудила 50 тыс. рублей за полученную в троллейбусе травму
07.12.2018 г. 10:27
Фото с сайта chelget.ru
В Челябинске суд взыскал с транспортного предприятия компенсацию за причиненную пожилой женщине травму.
Инцидент произошел в декабре 2017 года. 86-летняя местная жительница упала в троллейбусе в ходе резкого торможения и получила перелом лучевой кости. Пенсионерка подала в суд на ООО «Общественный городской транспорт» с целью получить компенсацию вреда здоровью.
Транспортники посчитали запрошенную сумму в 70 тыс. рублей завышенной. Женщина два месяца находилась на лечении. Из-за полученной травмы у нее обострился ряд заболеваний. Суд удовлетворил иск – «Общественный городской транспорт» выплатил компенсацию в размере 50 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта chelget.ru
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