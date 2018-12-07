В Увельском районе мать и четверо детей отравились бытовым газом

Фото с сайта pixabay.com

В Челябинской области многодетная семья пострадала из-за утечки газа.

Женщина позвонила службу скорой помощи в 03:30 в пятницу, 7 декабря. Она пожаловалась на головокружение и тошноту. На место прибыла бригада медиков. Они сразу почувствовали сильный запах газа. Перекрыли трубы, открыли двери и окна и оказали помощь пострадавшим.

Кроме 36-летней женщины, в районную больницу доставили четверых ее детей в возрасте одного года, трех, 13 и 17 лет. На данный момент двоих старших детей выписали, младшие с матерью остаются под наблюдением. У них диагностировали отравление природным газом, состояние оценивается как стабильно удовлетворительное, сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Фото с сайта pixabay.com

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