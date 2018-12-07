В Челябинске две иномарки сбили одного пешехода. Один из водителей был пьян

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Тракторозаводском районе на перекрестке сбили женщину.

Все случилось утром в четверг, 6 декабря. 52-летняя местная жительница перебегала дорогу в неустановленном месте, и ее сбил автомобиль Chevrolet. После этого на пешехода наехала Toyota, за рулем которой находился 40-летний мужчина. У него диагностировали признаки алкогольного опьянения, медосвидетельствование он проходить отказался. Пострадавшую женщину госпитализировали с травмами, сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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