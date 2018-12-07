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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Треть челябинцев пожаловались, что их никак не поощряют на работе
07.12.2018 г. 08:43
Фото с сайта pixabay.com
Социологи филиала Президентской академии спросили у челябинцев, какие формы поощрения на работе наиболее популярны.
Респондентам предлагали выбрать до трех вариантов ответа. Самым популярным вознаграждением являются денежные премии – их получают половина участников исследования. Примерно по 14% респондентов рассказали, что у них на работе в ходу почетные грамоты или устные благодарности руководителя. Еще 3,5% получают в качестве вознаграждения ценные подарки.
Треть опрошенных признались, что у них на работе вообще не принято поощрять сотрудников. Так отвечали в основном женщины и люди старшего поколения с уровнем материальной обеспеченности ниже среднего.
Фото с сайта pixabay.com
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