Треть челябинцев пожаловались, что их никак не поощряют на работе

Фото с сайта pixabay.com

Социологи филиала Президентской академии спросили у челябинцев, какие формы поощрения на работе наиболее популярны.

Респондентам предлагали выбрать до трех вариантов ответа. Самым популярным вознаграждением являются денежные премии – их получают половина участников исследования. Примерно по 14% респондентов рассказали, что у них на работе в ходу почетные грамоты или устные благодарности руководителя. Еще 3,5% получают в качестве вознаграждения ценные подарки.

Треть опрошенных признались, что у них на работе вообще не принято поощрять сотрудников. Так отвечали в основном женщины и люди старшего поколения с уровнем материальной обеспеченности ниже среднего.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 07.12.2018 г.»