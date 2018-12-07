В Челябинске автомобиль «Яндекс.Такси» врезался в машину скорой помощи

Фото: пресс-служба ГИБДД УМВД по Челябинску

В Калининском районе произошло ДТП с участием такси и автомобиля скорой помощи.

Авария случилась в четверг, 6 декабря, в 17:00. На улице Братьев Кашириных 61-летний водитель автомобиля скорой помощи не уступил дорогу легковушке при повороте налево на зеленый сигнал светофора. В результате в микроавтобус врезался автомобиль Kia сервиса «Яндекс.Такси», который двигался во встречном направлении. В аварии пострадала 19-летняя пассажирка легковой машины, ей назначено амбулаторное лечение, сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.

Фото: пресс-служба ГИБДД УМВД по Челябинску

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