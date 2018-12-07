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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
В Ленинском районе иномарка влетела в автобусную остановку. Два человека пострадали
07.12.2018 г. 09:49
Фото: пресс-служба ГИБДД УМВД по Челябинску
В Челябинске легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта.
Авария произошла днем в четверг, 6 декабря, на улице Дзержинского. 44-летний мужчина за рулем Nissan на перекрестке при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Mazda-6, который двигался во встречном направлении. От удара последнюю развернуло, 29-летний водитель не справился с управлением и наехал на двух женщин, которые стояли на автобусной остановке. Пострадавшие получили травмы, их госпитализировали, сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.
Фото: пресс-служба ГИБДД УМВД по Челябинску