В Ленинском районе иномарка влетела в автобусную остановку. Два человека пострадали

Фото: пресс-служба ГИБДД УМВД по Челябинску

В Челябинске легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта.

Авария произошла днем в четверг, 6 декабря, на улице Дзержинского. 44-летний мужчина за рулем Nissan на перекрестке при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Mazda-6, который двигался во встречном направлении. От удара последнюю развернуло, 29-летний водитель не справился с управлением и наехал на двух женщин, которые стояли на автобусной остановке. Пострадавшие получили травмы, их госпитализировали, сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.

Фото: пресс-служба ГИБДД УМВД по Челябинску

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