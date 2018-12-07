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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Челябинские экологи будут следить за выбросами и пожарами на свалке с помощью дронов
07.12.2018 г. 08:23
Министерство экологии области закупило новое оборудование для мониторинга загрязнения воздуха.
Ведомство приобрело несколько дронов. С их помощью специалисты отдела регионального госнадзора будут фиксировать нарушения челябинских предприятий по выбросам. Квадрокоптеры также помогут следить за возгораниями на закрытой городской свалке. Первый полет дроны совершат в пятницу, 7 декабря.
Тем временем, челябинский гидрометцентр продлил режим НМУ в столице Южного Урала до вечера пятницы, 7 декабря. Степень опасности повысили - с первой до второй. Неблагоприятные метеоусловия - слабый ветер и инверсия - сохраняются в Челябинске с прошлой субботы, 1 декабря. Все это время в приземном слое атмосферы города висит смог. Глава минэкологии области Сергей Лихачев заявил, что причина загрязнения воздуха - тлеющие участки на закрытой свалке и Коркинский разрез, где горит порода, содержащая уголь. Министр поручил принять дополнительные меры к ликвидации возгораний.
Фото с сайта pixabay.com
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