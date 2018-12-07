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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Мультимедийный парк «Россия - моя история» откроют в Челябинске в сентябре 2019 года
07.12.2018 г. 08:19
В начале сентября 2019 года на улице Труда откроется музей «Россия - моя история».
Музей разместят на улице Труда, 183 рядом с конгресс-холлом «Таганай». Разработан дизайн пространства, который прошел согласование с фондом гуманитарных проектов. Строительные работы начнутся в 2018 году и продлятся до июня 2019-го. Затем будет идти монтаж экспозиций и подготовка к вводу в эксплуатацию.
Рассматривается возможность размещения медиаэкрана на фасаде ТРК «Гагарин Парк» со стороны строящегося конгресс-холла. На конструкции планируют транслировать информацию о деятельности и проектах музея. Сейчас в России действуют 19 исторических парков. Экспозиция каждого делится на четыре основные части: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе: 1917-1945 гг.» и «Россия – Моя история»: 1945-2016 гг.».
Фото с сайта patriarchia.ru
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