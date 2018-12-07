Мультимедийный парк «Россия - моя история» откроют в Челябинске в сентябре 2019 года

Фото с сайта patriarchia.ru

В начале сентября 2019 года на улице Труда откроется музей «Россия - моя история».

Музей разместят на улице Труда, 183 рядом с конгресс-холлом «Таганай». Разработан дизайн пространства, который прошел согласование с фондом гуманитарных проектов. Строительные работы начнутся в 2018 году и продлятся до июня 2019-го. Затем будет идти монтаж экспозиций и подготовка к вводу в эксплуатацию.

Рассматривается возможность размещения медиаэкрана на фасаде ТРК «Гагарин Парк» со стороны строящегося конгресс-холла. На конструкции планируют транслировать информацию о деятельности и проектах музея. Сейчас в России действуют 19 исторических парков. Экспозиция каждого делится на четыре основные части: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе: 1917-1945 гг.» и «Россия – Моя история»: 1945-2016 гг.».

Фото с сайта patriarchia.ru

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