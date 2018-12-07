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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
В Челябинске повышен уровень опасности режима неблагоприятных метеоусловий
07.12.2018 г. 08:16
Челябинский гидрометцентр продлил режим НМУ в столице Южного Урала.
Неблагоприятные метеоусловия - слабый южный ветер и инверсия - сохраняются в Челябинске с прошлой субботы, 1 декабря. Все это время в приземном слое атмосферы города висит смог. В пятницу, 7 декабря, синоптики продлили действие режима НМУ. Степень опасности повысили - с первой на вторую. Это означает трехкратное превышение допустимой концентрации ряда вредных веществ в воздухе. Предприятиям при второй степени НМУ предписывают снизить количество выбросов на 20-40%. Автолюбителям советуют пересесть на общественный транспорт, горожанам рекомендуют держать окна закрытыми.
Ранее глава минэкологии области Сергей Лихачев заявил, что одна из причин загрязнения воздуха - тлеющие участки на закрытой свалке и Коркинский разрез, где горит порода, содержащая уголь. Министр поручил принять дополнительные меры к ликвидации возгораний.
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