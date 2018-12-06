В Челябинской области растут электоральные риски в преддверии выборов губернатора

Фото с сайта stnmedia.ru

Фонд «Петербургская политика» внес Южный Урал в число регионов с растущими электоральными рисками.

Рейтинг регионов по состоянию за ноябрь опубликовали на сайте фонда. Положение субъектов оценивали по пяти категориям. По мнению экспертов, в Челябинской области самыми существенными проблемами являются имидж власти в глазах населения и негативные темы в повестке, а также социальное самочувствие — эти критерии в рейтинге получили по четыре балла из пяти. Состояние экономики в регионе опасений не вызвало.

Отставка Евгения Тефтелева с поста мэра Челябинска и его назначение на должность вице-губернатора попало в топ-30 самых значимых политических событий в России в ноябре. Одним из других примечательных моментов стало седьмое место по числу протестных акций в России, которое занял Южный Урал. Как и в октябре, Челябинская область продолжает оставаться в группе регионов со слабой устойчивостью.

Фото с сайта stnmedia.ru

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