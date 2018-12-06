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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Власти Снежинска оформят разрешение на отстрел медведя, который лег в спячку
06.12.2018 г. 15:40
Медведя, который впал в спячку на территории Снежинска, расстреляют, если появится угроза его нападения на людей.
Городские власти решили подготовить ходатайство в минэкологии области для оформления разрешения на отстрел. Это сделано на случай неблагоприятного развития ситуации: агрессивного поведения медведя или угрозы его нападения на людей.
Медведя обнаружили на территории Снежинска в воскресенье, 2 декабря. На него наткнулся охотник, который искал в лесу пропавшую собаку. Он сообщил о медведе егерям. Они обнаружили животное рядом с котельной в двух километрах от дороги. Медведь спит, но глубокий сон или нет — неизвестно.
Со стороны горожан, которые хотят съездить и сфотографироваться с животным, наблюдается нездоровый интерес, сообщили в пресс-службе администрации Снежинска. Людей просят не подходить к медведю и не будить его.
В ближайшее время в лесу установят фотоловушки и предупредительные знаки, заблокируют подъездные пути. Также будут сформированы группы охотников для круглосуточного дежурства. Наблюдать за ситуацией будут с помощью беспилотников. Власти планируют рассмотреть вариант привлечения специалистов по отлову диких животных из других регионов России.
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