Объявлены победители бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2018»

Три компании стали победителями бизнес-премии «Сделано в Челябинске» в 2018 году.

Победителями бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2018» стали компании «Втор-Ком», «РОСАВА» и «Эмис». Церемония награждения состоялась в четверг, 6 декабря. Победители разделили между собой призовой фонд — 1 млн рублей на рекламное сопровождение бизнеса от радиостанции «Челябинское эхо».

Заявки на участие в проекте принимались с августа. Их прислали руководители свыше 40 компаний. Из всех заявок организаторы проекта выбрали 10 финалистов — кроме победителей, это компании «АБлайт», «ЭлМетро Групп», «Челябинский завод бытовых товаров», «Мастер», «Академия финансов и биржи», «Фабрика шнуров» и «Тихо 74». Руководители этих компаний в течение трех месяцев в эфире «Челябинского эха» и 31 канала рассказывали о своем бизнесе.

Анализировать деятельность помогали члены экспертного совета премии, которые 30 ноября определили трех победителей. Критериями для отбора были технологичность производства, численность персонала, социальная значимость предприятия, география сбыта.

Фото: Галина Лепина

В 2018 году бизнес-премия «Сделано в Челябинске» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» и МФЦ «Территория бизнеса». Партнеры премии — федеральная сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт» и центр лечения позвоночника и суставов «Доктор Ост». Эксперт премии — рекрутинговое агентство «ТИРС».