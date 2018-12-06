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Разворот
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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Москвичи представили новую архитектурную концепцию центра Челябинска
06.12.2018 г. 14:14
Фото с сайта www.archconcept74.ru
Больше зелени, шире тротуары, уже дороги. Реально ли так изменить центр города? И нужно ли это делать? Говорим об этом в пятницу, 7 декабря, на «Челябинском эхе» в программе «Разворот».
Гость в студии: председатель правления ЧРО «Союза архитекторов России» Сергей Якобюк.
Прямой эфир в 18:05. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».
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