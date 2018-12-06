Челябинск назвали «столицей мира»

Инициативная группа «Команда Че» сняла видео о столице Южного Урала.

Авторы ролика сравнивают знаковые места Челябинска с достопримечательностями европейских городов. Создатели видео нашли сходства между Колизеем и Центральным стадионом, Лувром и Краеведческим музеем. Также авторы ролика сравнили театр королевы Марии II в Лиссабоне с челябинским театром оперы и балета. Кадры сопровождаются стихотворением, которое было придумано специально для видео. Текст читает диктор телеканала СТС Борис Репетур.

«Можно долго по миру скитаться, ... но на душе я буду возвращаться в родительский и теплый дом, где так сурово согревали пледом, на холоде учили не сопливить. И для меня нет города важнее, Челябинск — ты моя столица мира», — говорится в тексте стихотворения.

Видео: Команда Че / vk.com

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