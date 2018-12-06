Фасад челябинского театра драмы отремонтируют в 2019 году

Фото с сайта www.culture.ru

В 2019 году здание челябинского драмтеатра ждет реконструкция.

Здание, которому уже почти 40 лет, давно нуждается в ремонте. Фрагменты облицовки фасада несколько раз обваливались, что представляет опасность для горожан. Реконструкция театра драмы имени Наума Орлова пройдет в 2019 году.

«Плитка, которую установили в 1984 году, будет восстановлена. Также отремонтируют каслинское литье — на заводе уже восстановили все композиции. Кроме того, укрепят мрамор», — цитирует «АиФ-Челябинск» министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина.

Также глава минкультуры пообещал, что и другие архитектурные элементы восстановят в строгом соответствии с оригинальным проектом. В результате работ фасаду здания придадут первоначальный облик.

Фото с сайта www.culture.ru

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