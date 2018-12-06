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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Бывшего начальника управления культуры Магнитогорска будут судить за взятки
06.12.2018 г. 13:22
В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении экс-начальника управления культуры магнитогорской администрации.
По версии следствия, с 2014 по 2016 год Александр Логинов требовал от подведомственного ему учреждения заключать договор по охране ледового городка с одной из коммерческих организаций. Контракт подписывали без проведения конкурсных процедур. За это Логинов в течение трех лет получал от директора фирмы деньги. Общая сумма составила 50 тыс. рублей.
Бывшему чиновнику предъявили обвинения в превышении должностных полномочий и получении взяток. На деньги и машину Логинова наложен арест. Главе администрации Магнитогорска внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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