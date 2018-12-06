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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Челябинцы наиболее актуальной городской проблемой считают плохие дороги
06.12.2018 г. 13:18
Фото с сайта dorogi-onf.ru
Аналитики выяснили, чем недовольны жители городов России.
Опрос провели специалисты портала Domofond.ru. Исследователи предложили респондентам выбрать из 13 ключевых проблем те, которые они считают наиболее актуальными для своего города.
Более половины опрошенных челябинцев указали на плохие дороги. 48% горожан недовольны благоустройством общественных мест. На третьем месте — грязь, снег и лужи на тротуарах. Эту проблему считают актуальной 44% респондентов. 40% недовольны отсутствием площадок для выгула собак.
Менее актуальны для челябинцев проблемы сноса ветхого жилья, недоступной среды для инвалидов и слишком плотной застройки. Сносом исторических зданий недовольны лишь 3% опрошенных.
Фото с сайта dorogi-onf.ru
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