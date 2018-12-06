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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
В Челябинской области продолжаются поиски егеря. Его сгоревший автомобиль нашли на трассе в день пропажи
06.12.2018 г. 11:52
Правоохранители продолжают расследование уголовного дела по факту исчезновения 58-летнего егеря из Еткульского района.
По данным следователей, Петр Уряшев утром 22 ноября уехал из своего дома в селе Коелга на автомоблие «УАЗ Хантер». Вечером того же дня машину со следами поджога обнаружили на 23-м километре дороги Коелга — Зауральский, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
Приметы Петра Уряшева: на вид 60 лет, европейский тип лица, рост 165 см, плотного телосложения, лицо овальное, лоб высокий, волосы светлого цвета с проседью, нос широкий, глаза карие. Мужчина был одет в зимний камуфляжный костюм темно-зеленого цвета, при себе имет сотовый телефон Nokia и охотничье ружье.
Правоохранители просят тех, кто располагает данными о местонахождении Уряшева или обстоятельствах его исчезновения, сообщить в следственный отдел по городу Коркино по тел. 8(35152) 4-51-70, 8 (351) 728-58-04, либо в ОМВД России по Еткульскому району по тел. 8 (35145) 2-15-78, 2-14-64.
Фото с сайта chel.sledcom.ru
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