«Челябинск — это не Москва»: эксперт раскритиковал предложенную москвичами архитектурную концепцию центра Челябинска

Фото с сайта www.archconcept74.ru

Председатель правления регионального отделения Союза архитекторов России Сергей Якобюк прокомментировал новую архитектурную концепцию Челябинска.

Архитектор в беседе с корреспондентом «Челябинского эха» отметил, что сама реализация представленного проекта маловероятна. Концепция неоправданно дорога и не учитывает реалий Челябинска, от которых неизбежно придется отталкиваться при строительстве на объектах, считает Сергей Якобюк.

«Москва и Челябинск отличаются сильно по стоимости. Зачем нам эта куча гранита, большие тумбы для гигантских деревьев-крупномеров, которые стоят по 300 тыс. рублей? Осветительная арматура, которую надо затолкать под землю, для чего перебрать гнилые сети в центре города, потому что там все устарело. Челябинск — это не Москва. Я сожалею, что наняли людей, которые не очень компетентны, сделав такое предложение. А сама идея, которую выдвинул губернатор, — замечательна», — пояснил Сергей Якобюк.

Сергей Якобюк назвал изюминкой Челябинска и его градостроительной осью реку Миасс и Шершневский бор — именно они требуют благоустройства в первую очередь. А в проекте московских архитекторов они не представлены. Вопросы у эксперта возникли и к деталям, например, к сужению проезжей части на центральных улицах и прокладке выделенных полос для общественного транспорта. Сергей Якобюк считает, что проблемами городской улично-дорожной сети должны заниматься компетентные специалисты, а не дизайнеры, архитекторы или блогеры-урбанисты.

«Московские архитекторы, челябинские блогеры — это дилетанты. Не надо ничего сужать, расширять — я против всяких дурацких революций. Нужно начинать с основы, идти от общего к частному. Есть прекрасные программы, которые позволяют решить эту проблему на хорошем уровне с учетом всех направлений развития Челябинска», — прокомментировал Сергей Якобюк.

Новую архитектурную концепцию Челябинска разработал коллектив специалистов Союза архитекторов России по инициативе губернатора Бориса Дубровского. Проект предусматривает кардинальное изменение облика полусотни отдельных участков на улицах, в скверах и парках в центре города.

Публичное обсуждение концепции с участием местных и региональных властей и представителей общественности состоялось в понедельник, 3 декабря. Концепт-арты и планы обновленных пространств представлены на сайте archconcept74.ru. Реализовать проект планируется к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году.

Фото с сайта www.archconcept74.ru

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