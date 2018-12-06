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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Южноуральский завод рассматривают в качестве изготовителя памятника членам ЦИК
06.12.2018 г. 11:16
Памятник членам избирательной комиссии планируют изготовить в Челябинской области.
Макет памятника представили членам ЦИК в конце октября. В документе, который имеется в распоряжении РБК, говорится, что проект поддержали все присутствующие, в том числе председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Стоимость изготовления и установки памятника оценивается в 3,5 млн рублей. Членам ЦИК и председателям региональных комиссий предложили сложиться по 35 тыс. рублей.
В качестве изготовителя памятника рассматривают Каслинский завод архитектурно-художественного литья. Скульптуру хотят установить в центре Москвы. В пресс-службе Центризбиркома РБК сообщили, что однозначного решения руководство пока не приняло, предложенный вариант Элла Памфилова не поддержала.
Фото с сайта www.rabochy-put.ru
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