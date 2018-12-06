В Челябинской области мать и дочь накопили на двоих шесть штрафов за пьяную езду и продажу алкоголя детям

Жительницам Коркино пришлось отдать часть стоимости проданной квартиры, чтобы расплатиться с долгами.

У 58-летней жительницы Коркино было два неоплаченных штрафа по 30 тыс. рублей за продажу алкоголя детям. Также она задолжала 45 тыс. рублей по налогам и страховым взносам. Ее 29-летняя дочь имела четыре штрафа по 30 тыс. рублей. Первый был назначен за пьяную езду. Тогда же женщину лишили водительских прав. Однако она продолжила управлять автомобилем и получила еще три штрафа.

Мать и дочь не были официально трудоустроены. Из имущества у них был только автомобиль ВАЗ-21110 и квартира в Челябинске в совместной собственности. Приставы запретили регистрационные действия с машиной и недвижимостью, женщинам ограничили выезд за границу. Жительницы Коркино полностью погасили долги, продав квартиру. Также им пришлось погасить исполнительский сбор, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

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