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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
В Челябинской области мать и дочь накопили на двоих шесть штрафов за пьяную езду и продажу алкоголя детям
06.12.2018 г. 10:46
Жительницам Коркино пришлось отдать часть стоимости проданной квартиры, чтобы расплатиться с долгами.
У 58-летней жительницы Коркино было два неоплаченных штрафа по 30 тыс. рублей за продажу алкоголя детям. Также она задолжала 45 тыс. рублей по налогам и страховым взносам. Ее 29-летняя дочь имела четыре штрафа по 30 тыс. рублей. Первый был назначен за пьяную езду. Тогда же женщину лишили водительских прав. Однако она продолжила управлять автомобилем и получила еще три штрафа.
Мать и дочь не были официально трудоустроены. Из имущества у них был только автомобиль ВАЗ-21110 и квартира в Челябинске в совместной собственности. Приставы запретили регистрационные действия с машиной и недвижимостью, женщинам ограничили выезд за границу. Жительницы Коркино полностью погасили долги, продав квартиру. Также им пришлось погасить исполнительский сбор, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.
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