В минэкологии потребовали потушить челябинскую свалку и Коркинский разрез из-за смога, который окутал город

Фото с сайта pravmin74.ru

Министр экологии области Сергей Лихачев провел экстренное совещание по проблеме смога в Челябинске.

В совещании приняли участие представители прокуратуры, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, гидрометцентра и нескольких крупных челябинских предприятий. Как сообщил начальник управления экологического просвещения минэкологии области Виталий Безруков, Сергей Лихачев потребовал усилить надзор за промышленными выбросами. Также министр поручил активизировать тушение возгораний на закрытой челябинской свалке и в Коркинском угольном разрезе — там тлеет порода, содержащая уголь.

Ранее в ведомство поступили многочисленные жалобы горожан на сильную загрязненность воздуха и запах гари. Сейчас на крупных предприятиях идут совместные проверки минэкологии и Росприроднадзора, работают передвижные посты мониторинга выбросов.

С минувшей субботы, 1 декабря, в Челябинске действует режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. По данным гидрометцентра, он сохранится до вечера четверга, 6 декабря.

Фото с сайта pravmin74.ru

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