Общественная палата просит приостановить отлов бездомных животных в Челябинске

Фото с сайта inask.ru

У МУП «Горэкоцентр» заканчивается действие контракта на отлов и содержание бездомных животных.

Действие договора заканчивается 27 декабря. С кем и когда будет заключен новый контракт на отлов животных, неизвестно, сообщили в пресс-службе областной Общественной палаты. Сейчас в ветприемнике временного содержания находятся около 150 собак и кошек. Общественники опасаются, что если отлов не прекратить, их в приюте станет больше.

«Необходимо приостановить отлов. Сейчас в ветприемник попадают в основном абсолютно неопасные котята и щенки, а не взрослые агрессивные собаки», — подчеркнула руководитель рабочей группы ОП по решению проблем бездомных животных Ольга Шкода. Представители МУП «Горэкоцентр» и администрации Челябинска пообещали в ближайшее время дать официальный ответ на просьбу приостановить отлов.

Фото с сайта inask.ru

Все новости за 06.12.2018 г.»