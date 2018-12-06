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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Общественная палата просит приостановить отлов бездомных животных в Челябинске
06.12.2018 г. 09:52
У МУП «Горэкоцентр» заканчивается действие контракта на отлов и содержание бездомных животных.
Действие договора заканчивается 27 декабря. С кем и когда будет заключен новый контракт на отлов животных, неизвестно, сообщили в пресс-службе областной Общественной палаты. Сейчас в ветприемнике временного содержания находятся около 150 собак и кошек. Общественники опасаются, что если отлов не прекратить, их в приюте станет больше.
«Необходимо приостановить отлов. Сейчас в ветприемник попадают в основном абсолютно неопасные котята и щенки, а не взрослые агрессивные собаки», — подчеркнула руководитель рабочей группы ОП по решению проблем бездомных животных Ольга Шкода. Представители МУП «Горэкоцентр» и администрации Челябинска пообещали в ближайшее время дать официальный ответ на просьбу приостановить отлов.
Фото с сайта inask.ru
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