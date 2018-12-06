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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
В Челябинске установят мемориальную доску Валерию Белоусову
06.12.2018 г. 09:49
Фото с сайта hctraktor.org
На доме, где жил игрок и тренер «Трактора» Валерий Белоусов, установят памятную доску.
Мемориальная доска появится на фасаде дома № 65 по проспекту Ленина. Проект поддержали на публичных слушаниях, которые прошли в среду, 5 декабря, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска. Доску планируют установить 17 декабря — в этот день хоккеисту и тренеру исполнилось бы 70 лет.
Валерий Белоусов выступал за «Трактор» в качестве игрока с 1971 по 1982 год. С 1990-го по 1995-й и с 2010-го по 2014-й он был тренером команды. Валерий Белоусов скончался 16 апреля 2015 года на 67-м году жизни. Его именем названа ледовая арена «Трактор».
Фото с сайта hctraktor.org
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