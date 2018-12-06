В противогололедной смеси на челябинских дорогах обнаружили 10 элементов из таблицы Менделеева

Фото с сайта cheladmin.ru

Снег с челябинских улиц исследовали в лаборатории.

О результатах исследования рассказал депутат Госдумы Владимир Бурматов. По его словам, при анализе снега, который посыпают противогололедной смесью, солемеры химиков зашкалило в три раза по отношению к рассчитанному максимуму. Концентрация солей по районам оказалась различной: на первом месте по этому показателю — улица Братьев Кашириных, на втором — Свердловский проспект. Меньше всего солей оказалось на проспекте Победы.

Химический состав смеси также удивил исследователей. Там обнаружили 10 элементов из таблицы Менделеева, включая магний, серу, фосфор и железо. Их нет в составе пищевой соли, аналогом которой называют противогололедную смесь.

Парламентарий рассказал со ссылкой на врачей и биологов, что вредные вещества в составе смеси наносят ущерб окружающей среде и здоровью людей, в первую очередь — аллергиков. Едкая смесь портит обувь и автомобили. Ветеринары отмечают многочисленные обращения владельцев домашних животных с химическими ожогами лап.

Владимир Бурматов заявил, что намерен в ближайшее время обсудить вопрос применения противогололедных смесей с врио главы города Владимиром Елистратовым. По мнению депутата, на челябинских дорогах достаточно будет качественной механической уборки снега и обработки проблемных в плане гололеда участков песком.

Фото с сайта cheladmin.ru

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