Директор Шуры после драки в челябинском аэропорту планирует подать в суд на кинопродюсера Дмитрия Табарчука

Фото: depershmidt / instagram.com

Шура и его концертный директор Павел Депершмидт намерены подать в суд на продюсера Дмитрия Табарчука.

Драка произошла в VIP-зале челябинского аэропорта. «Дмитрий Табарчук почему-то решил меня избить. Теперь я нахожусь в больнице с сотрясением мозга, гематомой верхней губы, ушибом мягких тканей спины, грудной клетки, кровоизлиянием мозга», — написал Павел Депершмидт на своей странице в Instagram. По его словам, Табарчук при нападении заявил, что он «работает на Первом канале и ему все можно».

Свидетелем драки были сам Шура, группа «На-На» и музыкант Роман Жуков. Полиция проводит проверку по факту инцидента. Шура и Павел Депершмидт намерены довести дело до суда, пишет ntv.ru.

Дмитрий Табарчук — уроженец Челябинска, продюсер сериалов «Кадетство», «Ранетки» и «Молодежка».

Фото: depershmidt / instagram.com

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