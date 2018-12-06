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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Директор Шуры после драки в челябинском аэропорту планирует подать в суд на кинопродюсера Дмитрия Табарчука
06.12.2018 г. 08:47
Шура и его концертный директор Павел Депершмидт намерены подать в суд на продюсера Дмитрия Табарчука.
Драка произошла в VIP-зале челябинского аэропорта. «Дмитрий Табарчук почему-то решил меня избить. Теперь я нахожусь в больнице с сотрясением мозга, гематомой верхней губы, ушибом мягких тканей спины, грудной клетки, кровоизлиянием мозга», — написал Павел Депершмидт на своей странице в Instagram. По его словам, Табарчук при нападении заявил, что он «работает на Первом канале и ему все можно».
Свидетелем драки были сам Шура, группа «На-На» и музыкант Роман Жуков. Полиция проводит проверку по факту инцидента. Шура и Павел Депершмидт намерены довести дело до суда, пишет ntv.ru.
Дмитрий Табарчук — уроженец Челябинска, продюсер сериалов «Кадетство», «Ранетки» и «Молодежка».
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Огромное спасибо, за слова поддержки, сложно говорить, не всем могу ответить, в Челябинском аэропорту Дмитрий Табарчук, почему то решил меня избить, заявив, что он работает на первом канале, и ему все можно, и теперь я нахожусь в больнице со следующим букетом -ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Гематома верхней губы. Ушиб мягких тканей спины, грудной клетки. Кровоизлияние головного мозга, и ну зубы,и это не весь список, ждём ещё другие результаты, так у меня вопрос, что это за прерогативы первого канала, что люди думают, что им все можно, и что на них управы нет? Человек- Продюссер, один из создателей телесериала Кадество, Ранетки, Молодежка, вы отдаёте себе отчёт, что вы своими действиями- побоями можете человека в инвалида превратить, а у меня двое детей растут, или вам как всегда все с рук спустят? #первыйканал #пустьговорят #дмитрийтабарчук #табарчукдмитрий
Фото: depershmidt / instagram.com
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