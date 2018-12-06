Новым руководителем МУП «Горэкоцентр» стал финансовый директор ООО «ЦКС»

Фото с сайта cheladmin.ru

В МУП «Горэкоцентр» в третий раз за два месяца сменилось руководство.

Муниципальное предприятие возглавил Владимир Здунов. До последнего времени он работал финансовым директором «Центра коммунального сервиса» — на данный момент основного оператора по обращению с отходами в Челябинске.

Как сообщает Znak.com со ссылкой на представителей мэрии, предыдущий руководитель предприятия Аркадий Ладыгин написал заявление об увольнении. Его переназначили на должность заместителя директора «Горэкоцентра». Смену руководства объяснили производственной необходимостью.

Аркадий Ладыгин возглавил предприятие в середине ноября, когда решался вопрос о ликвидации МУПа. До него директором был Дмитрий Никишин, назначенный после отставки Игоря Галичина. Поводом для увольнения последнего стал мусорный коллапс, который произошел в Челябинске в сентябре.

Фото с сайта cheladmin.ru



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