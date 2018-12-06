На Южном Урале началось голосование за «народного» кандидата в губернаторы от левых сил

Фото с сайта www.amur.info

«Левый Фронт» открыл предварительное голосование за кандидата на пост главы Челябинской области.

Праймериз стартовали в среду, 5 декабря, на сайте chel-2019.org. В списке возможных участников выборов губернатора десять человек. Все они — представители левых партий и объединений. Это Ольга Мухометьярова из «Справедливой России», Константин Нациевский, Вадим Кумин и Виктория Закирова от КПРФ. Также в голосовании участвуют Олег Магазов от «Партии трудящихся России», Александр Петров и Николай Долгополов от «РОТ-Фронта», трое кандидатов от инициаторов праймериз — «Левого Фронта»: Сергей Морозов, Антон Голубев и Тимур Фахретдинов.

Организаторы голосования подчеркивают, что список не окончательный и будет дополняться предлагаемыми кандидатурами. Проголосовать можно сразу за трех участников. Праймериз будут включать дебаты и выступления кандидатов. Голосование продлится до 18 мая. Победителей рекомендуют к выдвижению в качестве «народных» кандидатов от левых сил на выборах губернатора Челябинской области, которые состоятся 8 сентября 2019 года.

Фото с сайта www.amur.info

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